Ravivihje: Toto64 Jägersro 21.6.2022 – 88 266 euroa ekstraa

Jägersron tasokkaalla Toto64-kierroksella luotetaan Jerry Riordanin treenattaviin.

Juhannusviikon toinen Toto64-rivi ratkeaa Jägersrossa. Peliä maustaa noin 88 000 euron lisäraha päävoittoluokan kesken jaettavaksi.

Kohteet ovat normaaleja iltaravilähtöjä tasokkaammat. Etenkin viidennen kohteen isorahaisten mailin rykäisyssä viivalla on laatua. Mukana menossa on myös hurjan 09,6aly-tuloksen toukokuussa painellut Hidalgo Heldia (T64-3), joka on kierroksen eniten pelatuin hevonen.

Isomman systeemin ainoa varma on Jerry Riordanin valmentama Candlewick (T64-4). Riordanin tallista tulee myös pienemmän lapun ideavarma Lilliannes Love (T64-1).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.