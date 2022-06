Es Trenc pakenee keulasta?

Viikon ensimmäinen Toto64-kierros ravataan Örebrossa. Vihjerivien luottohevosella Es Trencillä (T64-5) on hyvä sauma johtaa sopivaa tehtävää alusta loppuun.

Kiinnostavia potintekijöitä ovat ainakin Solid Silver (T64-2), Queen (T64-4) ja So Far Away Ås (T64-6).

Peliaika sulkeutuu normaaliin tapaan kello 20.30.