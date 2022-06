Bergsåkerissa karsitaan E3-finaaleihin. Luvassa voi olla suomalaisjuhlat.

Torstaina ei juostakaan ihan tavallisia iltaraveja, sillä Bergsåkerissa karsitaan täyden matkan E3-finaaleihin.

Molempien sukupuolien karsintoja on neljä, joista kolme parasta pääsee miljoonan kruunun ykköspalkinnon finaalin. Se ajetaan Eskilstunassa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Suomalaisväriä nähdään ilahduttavan paljon. Eikä härmäläiset lähde pelkästään osallistumaan, vaan mukana on useampi voittosauma. Johtotähtenä tietysti Pekka Korven superlupaus Corazon Combo (T64-1). Täysin realistiset saumat on myös Hannu-Pekka Korven valmentamalla Ava Di Alessialla (T64-2) ja Markku Niemisen tallin Halley Wanialla (T64-6).

Myös ajajaliigaa ylivoimaisesti johtava Santtu Raitala naruttelee Bergsåkerissa.

Toto64-peliä maustaa hieman yli 100 000 euron potti päävoittoluokan kesken jaettavaksi.

Karsintakierrokset ovat usein selväpiirteisiä, eikä tämäkään kerta tee poikkeusta. On kuitenkin muistettava, että 3-vuotiailla on vielä tässä vaiheessa vuotta vähän rutiinia ja yllättäviä parannuksia voidaan nähdä. Lisäksi tähän päivään on monen hevosen kohdalla satsattu ja otetaan erinäisiä virityksiä käyttöön.

Vihjesysteemien varmoina toimivat Corazon Combo ja Joe Dalton (T64-5).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.