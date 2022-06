Ravivihje: Toto64 Gävle 14.6.2022 – 112 577 euroa ekstraa

Mon's Tornadon voittokulku jatkuu Gävlessä?

Ruotsissa ajetaan tänään neljät iltaravit, joista niin sanottuja pääkisoja isännöi Gävle.

Toto64-peliä maustaa noin 113 000 euron lisäraha päävoittoluokan kesken jaettavaksi.

Lähes joka kohteesta löytyy kelpo ehdokas varmaksi. Isomman systeemin ainoana tukipilarina toimii kolmatta peräkkäistä voittoaan jahtaava Mon's Tornado (T64-2). Aloittelija on voittanut tyylipuhtaasti molemmat ehjät starttinsa.

Yhtä lailla varmana voisi olla A Girl Has No Name (T64-1), Daven Port (T64-3) ja Crussi Dull (T64-4).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tapaan lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.