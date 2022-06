Ravivihje: Toto75 Bjerke 12.6.2022 – 232 574 euroa ekstraa

Oslo Grand Prix huipentaa Bjerken Toto75-kierroksen.

Vihjerivien varmoina starttaavat Kia Ora (T75-4) ja Månlykke A.M. (T75-5).

Mahdollisia potintekijöitä ovat ainakin Elegant Ima (T75-1), Let it be VP ja Full Of Muscles (T75-2), Dear Friend (T75-3) sekä Stoletheshow (T75-7).

Peliaika sulkeutuu kello 16.

Todennäköisyysarviot

T75-1

15 Ble du Gers* (FR) 20 %

14 Hades de Vandel* (FR) 18 %

11 Ferrari Sisu* (SE) 13 %

12 Guzz Mearas* (SE) 11 %

10 Elegant Ima* 10 %

5 Unique Creation* (NO) 9 %

3 Ups Face* (SE) 4 %

7 Strong Pepper* (NO) 4 %

9 Gangnam Style K.* (SE) 4 %

8 Frodo S.* (SI) 3 %

1 Curie* (SE) 1 %

4 Delight Classic* (NO) 1 %

6 Orlando G.M.* (NO) 1 %

13 Custom Cheval* (NO) 1 %

T75-2

1 Asteroid* (US) 50 %

4 Aquarius Face* (SE) 13 %

7 Let it be VP* (NL) 10 %

8 Colibri Jet* (IT) 7 %

10 Full of Muscles* (CA) 6 %

5 Callisto I.T.* (IT) 5 %

6 Type A.* (US) 4 %

9 Nineeleven* (FI) 3 %

2 Custom Cash* (NO) 1 %

3 Belfort Rags* (NO) 1 %

T75-3

8 Zeudi Amg* (IT) 30 %

2 Kali Smart* (NL) 28 %

1 Sayonara* (SE) 20 %

6 Dear Friend* (SE) 7 %

4 Miracle Tile* (NO) 5 %

3 Miss Pepper* (NO) 3 %

7 Gina Mearas* (SE) 3 %

9 Global Bred To Win* (NO) 2 %

5 Greta Sisu* (SE) 1 %

10 Lucky Queen Soa* (NO) 1 %

T75-4

9 Kia Ora* (SE) 35 %

6 So Superb* (NO) 13 %

1 M.T.Ravishing* (SE) 8 %

2 Affinity Face* (SE) 8 %

13 Ies Juvel* (SE) 7 %

3 Glide for the Win* (SE) 6 %

5 Conrads Anette* (SE) 4 %

14 Tullibardine Boe* (SE) 4 %

11 Isabel B.R.* (NO) 4 %

12 Callas* (US) 4 %

4 Quadrillion Tile* (NO) 2 %

10 Juliana Rags* (NO) 2 %

7 N.Y. Embrasse Moi* (NO) 1 %

8 Bravivivicimo* (SE) 1 %

15 R.K.Queen* (SE) 1 %

T75-5

7 Månlykke A.M.* (SE) 68 %

1 Stallone* (FI) 10 %

3 Stjärnblomster* (SE) 10 %

10 Ulsrud Tea* (NO) 4 %

4 Åsrud Vilja* (NO) 3 %

8 Bellfaks* (NO) 2 %

9 Todin* (NO) 1 %

5 Valle Ask* (NO) 1 %

2 Søndre Jerkeld* (NO) 0,5 %

6 Uljas Suomalainen* (FI) 0,5 %

T75-6

3 Floris Baldwin* (NL) 25 %

9 Laradja Vrijthout* (BE) 25 %

6 Bubble Effe* (IT) 16 %

2 Bill's Man* (US) 12 %

1 Everest Vedaquais* (FR) 6 %

4 Kræsj* (NO) 5 %

8 Hickothepooh* (NO) 5 %

5 Always On Time* (NO) 3 %

7 Photo Lavec* (NO) 2 %

10 Dream Builder* (NO) 1 %

T75-7

6 San Moteur* (SE) 40 %

10 Admiral As* (IT) 15 %

5 Stoletheshow* (NO) 12 %

3 Bengurion Jet* (IT) 10 %

1 Upstate Face* (SE) 9 %

9 Cokstile* (NO) 5 %

2 Cicero T.G.* (NO) 3 %

7 Best Ofdream Trio* (IT) 3 %

4 Seven Nation Army* (US) 2 %

8 Perfetto* (CA) 1 %