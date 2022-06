Ravivihje: Toto86 Bjerke 1.6.2022 – 684 233 euroa ekstraa

Thai M. Squaren voittokulku jatkuu takarivistäkin?

Xpress-kierrokset jäävät kesäksi tauolle ja tästä keskiviikosta lähtien Toto86-peli järjestetään vain yhdellä radalla avauskohteen startatessa jo klo 20.20.

Bjerken kohteista luottohevosiksi seuloutuvat keulaan luultavasti etenevä Livi Power (86-4) ja vakuuttavasti uransa aloittanut Thai M. Square (86-6). Pienempään vihjesysteemiin jää yksin myös Norjan tammaparhaimmistoon lukeutuva Miss Pepper (86-7).

Aliarvostetuiksi ovat jääneet Harkar (86-2), Halløjsa Vang (86-5), Alpha Scarlet R.R. (86-7) sekä Noble Tile (86-8).

Todennäköisyysarviot:

Toto86-1

4 Skate Trix 48

3 Dontgiveme Chocolate 24

8 Oz 10

5 Only Be Kind To Me 7

6 Jane Hall 4

1 Canali 3

9 Explosive Flory 3

2 Denali 0,5

7 Gonzales B.R. 0,5

Toto86-2

4 Mio 36

2 Rinde Thorvald 23

6 Harkar 23

7 Tusse Gutt 7

11 Solan Troll 4

10 Lørje Trollet 2

1 Borka Støvern 1

5 Skumsjøstjerna 1

8 Glitrende Tider 1

9 Langlands Teddy 1

3 Huseby Sirius 0,5

12 Valle Gyda 0,5

Toto86-3

1 Fairtrader 27

8 Jackpot B.R. 25

4 Six O'Clock News 20

9 Joyeux du Cygne 8

10 Cordially 8

7 Lincoln Hanover 5

2 Awalkinthepark 3

5 Lobella 2

3 Dream Briljant 1

6 Bullshana T.T. 1

Toto86-4

5 Livi Power 47

8 Gentletron 19

4 Sue 11

7 Calhoun 7

2 Wishmaster 3

3 Difficult Ways 3

6 Apollo Creed 3

12 Chocolate Box 2,5

9 Boots Hanson 2

1 Janca B.R. 1,5

10 Siberian Justice 0,5

11 Express Bork 0,5

Toto86-5

10 Microchip 25

1 Imperatur Am 23

5 Blue Spirit 19

4 Halløjsa Vang 16

7 M.H. Getonmylevel 5

12 Shameless I.M. 5

2 Head Over Heels 3

11 Gabbys Star 2,5

6 Creme Bullet 1

9 Alexander Comissioner 0,5

3 Ski Raff 0

8 Diamond Pedro 0

Toto86-6

12 Thai M. Square 52

5 Pagadis Pride 15

1 Wulcan Laylock 8

3 Eva's Yankee 6

4 Hansen Halbak 5

9 Formula Photo 4

2 Accordion K.E.K. 3

10 Princess Street 3

11 N.Y. King of the Kop 3

6 Avonaco 1

7 Lookslikeabank 0

8 Thai Charon 0

Toto86-7

6 Miss Pepper 43

9 Goldstile 14

1 Legend Act 11

10 Alpha Scarlet R.R. 11

2 Sofies Case 8

3 Garth Vader 4

7 Strong Case 2,5

4 Mira Prawo 1,5

5 Orlando G.M. 1,5

8 Sheena's Boy 1,5

11 Prapai R. 1

12 Brage Hindø 1

Toto86-8

1 M.S. Star Trotter 36

2 Noble Tile 25

6 Maquavit E. 17

9 Greed 8

4 Quickstep O. 4

7 Donato Frecel 4

5 Dreamliner 3

10 Radagast Ammik 3

3 Mangas Coloradas 0

8 My Name Is Prince 0