Ravivihje: Toto75 Solvalla 28.5.2022

Elitloppet-lauantain kierros päättyy ranskalaisjuhliin? Toto75-peli starttaa jo klo 16.00.

Harper Hanoverin (75-7) lähtö on yksi ravivuoden ehdottomista helmistä ja siitä löytyy myös vihjesysteemien toinen tukipilari. Diable de Vauvert on kilpaillut Ranskassa kaikkein kovimpia vastaan ja on kirikierroksella muille paha torjuttava.

Hopeadivisioonassa (75-6) Phoenix Photolla on hyvältä paikalta mahdollisuus päästä tapahtumien herraksi. Pienemmässä systeemissä yksin on myös Kööpenhaminassa huiman vaikutuksen tehnyt Luuk Schermer (75-4).

Sayonara (75-1), Impala Am (75-2), Readly Lavec (75-3) ja Fabulous Pellini (75-5) ovat jääneet aliarvostetuiksi kierroksella, jolle oman mausteensa tuo sateinen keli.