Ravivihje: Toto64 Xpress 20.5.202

Xpress-kierroksen varmat poimitaan Åmålin kesäradalta.

Åmålissa järjestetään harvoin profiiliraveja, mutta tämä ilta tekee poikkeuksen, sillä kesärata isännöi Xpress Toto64-kierrosta yhdessä Rommen kanssa.

Etelä-Ruotsissa lähellä Norjan rajaa sijaitsevassa Åmålissa on 800 metrin rata, jossa loppusuora on todella lyhyt. Kuskien pilke silmäkulmassa sanomien kommenttien mukaan sellaista ei pyöreällä radalla käytännössä edes ole. Viralliseksi loppusuoran pituudeksi mainitaan 105 metriä.

Systeemien varmat löytyvät Åmålista, X. Tour (T64-1), Stommens Erik (T64-3) ja pienemmän kuitin kolmas tukipilari Ian B.R. (T64-5).

Kohteiden herkkupala on Rommessa ajettava toinen kohde, jossa hurjilla esityksillä Ruotsissa aloittanut Best Ofdream Trio yrittää palata kahden laukkastartin jälkeen voittokantaan. Helpolla ori ei tule pääsemään, sillä vastassa on laatuhevosia.

Toto64-kierroksen peliaika päättyy Åmålin lähdön kuusi starttiin eli noin 21.30.