Ravivihje: Toto75 Umåker 14.5.2022 – 2 237 767 euroa ekstraa

Don Fanucci Zet viimeistelee Elitloppet-vireensä voitolla.

Kahden viikon kuluttua Solvallassa Elitloppet-voittoaan puolustava Don Fanucci Zet (75-1) on Uumajan kultadivisioonan megasuosikki, eikä varsin kevyessä seurassa oriin tappio vaikuta todennäköiseltä.

Hirmuvireisestä Daniel Redénin tallista tulee kierrokselle kolme muutakin kohteidensa eniten pelattua, mutta niille haetaan varmistuksiakin.

Rivin toinen läpivarma on avauskohteen Castor The Star, jolla on parin viikon takaisen Örebron-kisan tavoin paikka viedä lähdöstä maaliin, tällä kertaa autolähdössä.

Maistuvia nostoja riviin jättipottirahojen metsästyksessä ovat mm. Dream Sensation (75-2), Rome Pays Off (75-5), Krakas (75-6) ja Xanthis Coktail (75-7).