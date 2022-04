Ravivihje: Toto75 Örebro 30.4.2022

Castor The Star avaa kierroksen keulavoitolla?

Mainiosti 4-vuotiskautensa avannut Castor The Star (75-1) on saanut kovimpiin vastustajiinsa nähden edullisen lähtöpaikan ja on lauantain maistuvin tapaus. Toisen läpivarman tehtävään kelpuutetaan Marion Fouty Bon (75-3), jonka alkua takarivi toki hidastaa.

Alimmassa divisioonassa keulaan tähyävä Ruger (75-2) on myös yksi varteenotettava vaihtoehto, mutta isompaan systeemiin se saa kavereitakin, joista Bowler Day, Livi Power ja Nils Zonett ovat prosenttien valossa kiehtovimmat.

Mm. Cute And Charming (75-4), Diamanten (75-6) ja Parker (75-7) ovat muita vähän pelattuja nostoja.