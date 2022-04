Huippuvireinen Best Ofdream Trio lyö ikätovereilleen jauhot suuhun?

Uuden raviviikon Toto64-karuselli käynnistyy Mantorpista. Vihjesysteemien luottohevonen Best Ofdream Trio (T64-5) on säväyttänyt jokaisessa Ruotsin startissaan ja huippuasemista kärkisija on taas lähellä.

Mahdollisia potintekijöitä ovat ainakin Hollywood Trick (T64-1), Tidore Degato (T64-2) ja Comes With Age (T64-4),

Peliaika sulkeutuu normaaliin tapaan kello 20.30.