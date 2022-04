Ravivihje: Toto75 Klosterskogen 16.4.2022

Odd Herakles jatkaa voittosarjaansa pääsiäislauantaina. Peliaika päättyy klo 16.00.

Pääsiäisen 75-karuselli vierailee vielä ennen loppuhuipennusta Norjan puolella Klosterskogenin 800 metrin radalla. Open stretch eli sikäläisittäin siste indre, lyhyelle radalle verrattain pitkä 220 metrin loppusuora sekä tiukat kaarteet tekevät radasta poikkeavan.

Lauantain kierroksella nähdään lukuisia huippuhevosia, mutta pelimielessä kohteet ovat niiden ansiosta hieman selväpiirteisiä. Odd Heraklesin (75-5) tappio eturivistä ei vaikuta kovin todennäköiseltä. Toinen tukipilari on Derbyn viime syksynä vienyt Kræsj (75-3).

Moni Viking (75-1) palaa loukkaantumisen jälkeen radoille sopivassa seurassa, mutta kierrettävää on paljon, eikä Klosterskogenin rata ole siihen tarkoitukseen kaikkein sopivin. Huippuhevonen on vain pienemmän systeemin apuvarma.

Lauantain ideahevosia ovat Goodman B.R. (75-4), Sophia Frecel (75-6) sekä Zaffiro Jet (75-7).

Todennäköisyysarviot:

Toto75-1

13 Moni Viking 47

8 Fighter Vang 16

7 Amon Wise As 14

3 Giantissimo 5

10 Delight Classic 4

1 Mangas Coloradas 3

4 Coktail Rebellion 3

12 Gangnam Style K. 2,5

9 Pantani 2

2 Radagast Ammik 1

6 Think New And Big 1

11 Orlando G.M. 1

5 Holeinone Pepper 0,5

Toto75-2

10 Todin 30

5 Ard 24

2 Gomnes Faks 22

9 Grislefaksen G.L. 7

3 Grisle Tore G.L. 6

11 Tangen Trygg 3

4 Frier Birk 2

6 Alsaker Pumbaa 2

7 Voje Piril 2

1 Kos Odin 1

8 Vetle Petter 0,5

12 Stas Eldi 0,5

Toto75-3

1 Kræsj 51

3 Stonefire U.S. 21

5 I.D. Exceptional 17

2 King Slayer 5

6 Custom Cheval 4

4 Only Be Kind To Me 2

Toto75-4

6 Elegant C N 40

2 Goodman B.R. 17

5 The Baron 15

3 Gianluca B.R. 10

9 H.M. Lovely Comers 7

7 Jodie B.R. 4

1 S.M.K. Spirit 3

4 Positano 2

8 Photolicious 1

10 Le Rapide 1

Toto75-5

5 Odd Herakles 86

9 Grisle Odin G.L. 6

6 Ulsrud Tea 3

4 B.W.Sture 2

8 Tekno Eld 2

2 Ådne Odin 0,5

7 Stensvik Martin 0,5

1 Valle Ask 0

3 Stumne Fyr 0

10 Brenne Banker 0

Toto75-6

6 Callas 30

12 Taste of Diamonds 9

4 Sophia Frecel 8

8 Muito Obrigada 7

1 Fairytale E.P. 6

2 Listas Sirena 6

9 Sweet Lins 6

5 Lazy Beach 5

13 Mia Vince 5

7 Electrique A. 4,5

14 Jane Hall 4,5

10 N.Y. Embrasse Moi 2,5

15 C.C. Eastside 2,5

3 Poetic Dream 2

11 Best Regards 2

Toto75-7

6 Hickothepooh 26

1 Zaffiro Jet 19

3 Dream Builder 14

8 Nappa Scar 12

4 Always On Time 9

9 Miracle Tile 9

5 Gigant Invalley 6

7 Gretzky B.R. 3

2 High Glider 1

10 Island Life 1