Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 5.4.2022

M.T. Rick Nash ja Courtly Kronos toimivat Eskilstunan luottohevosina.

Illan Toto64-kierros ravataan Eskilstunassa.

Vihjesysteemien tukipilareina ovat 4-vuotiaat M.T. Rick Nash (T64-1) ja Courtly Kronos (T64-5). Pienemmässä systeemissä apuvarmana toimii myös kautensa avaava Summit In Sight (T64-3).

Alipelattuja nostoja ainakin aamupäivän prosenttijakauman perusteella ovat muun muassa Paoloni Stux & Nanna Tooma (T64-2) sekä Comes With Age & S.G. Kingstone (T64-4). Alle kahden prosentin kannatukselle jääneistä kiehtovin merkki on Calla Frontline (T64-6).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tapaan lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.