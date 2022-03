Eight Hour ja Leroy Boko toimivat Jägersron tukipilareina.

Jägersron Toto64-pelissä on jälleen tarjolla lisärahaa, sillä potissa on yli 125 000 euroa jakamatonta rahaa maanantain kierrokselta.

Vihjesysteemeissä täyosumaa lähdetään jahtaamaan Leroy Boko (T64-1) ja Eight Hour (T64-6) varmoina.

Eight Hourin lisäksi alipelattuja nostoja kierrokselle ovat muun muassa Down Under (T64-5), Global Ballister (T64-3), Valeria Wareco & Kosy Occagnes (T64-4).

Kierroksen peliaika päättyy tutusti lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.