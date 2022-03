Ravivihje: Toto75 Momarken 19.3.2022

Oracle Tilessa on ideaa.

Toto75-sirkus vierailee lauantaina Norjan puolella Momarkenissa, jossa kylmäverihirmu Odd Herakles (75-3) on kierroksen vankin tukipilari. Lämminveristen ykkössarjassa (75-6) Chapuy voi viedä puolestaan lähdöstä maaliin.

Enemmän ideaa on sen sijaan Oracle Tilessa (75-1), joka on jäänyt peliprosenteissa aivan liikaa ykkössuosikki Maestro Crowen varjoon kolmen kierroksen kisassa.

Muita maistuvia tapauksia lauantaille ovat What a Winner (75-2), Solar Wind (75-4), Only Be Kind To Me ja Squanto (75-5) sekä Reven Dejavu (75-7).

240 metrin loppusuora ja normaalia tiukemmat kurvit ovat Momarkenin erityisominaisuuksia. Volttilähdöissä ns. juoksuratoja ovat radat 5-7 ja jenkkikärryjen käyttö on edelleen sallittua.

Todennäköisyysarviot:

T75-1

14 Oracle Tile 28

10 Maestro Crowe 27

13 Amazing Warrior 15

9 Ian B.R. 7

3 Gitan de Touchyvon 6

7 Cambria 6

2 Red Love Vici 3

11 Park View 3

1 La Moss 2

8 Bara du Chene 2

4 Dark Night S.E. 0,5

5 Curie 0,5

12 Flash Teemer 0

15 Royal Baby 0

6 Barbarian Division 0

T75-2

9 Velten Swarovski 24

2 Open Sky 20

3 Fighter Vang 18

1 What a Winner 10

6 Difficult Ways 9

10 Global Bodyguard 8

7 Ståle 3

5 Falcon 2,5

12 En Candy Till 2,5

4 Lucca 1

8 Let Me Go 1

11 Mas Credit 1

T75-3

14 Odd Herakles 73

6 Todin 10

10 Ulsrud Tea 5

1 Jærvinn S.K. 3

11 Søndre Jerkeld 2,5

15 Troll Solen 2,5

9 Stensvik Martin 1

12 Stumne Fyr 1

2 Reime Kongen 0,5

5 Nordby Frøy 0,5

8 Brenne Banker 0,5

13 Emil Mollyn 0,5

3 Kolbu Kæsj 0

4 Alsaker Pumbaa 0

7 Frier Birk 0

T75-4

6 Bahama Passion 28

12 Namanga Bo 26

11 Callas 10

3 Solar Wind 9

5 Listas Marion 6

8 Mad Princess 6

14 Delight Classic 5

7 Secret Snap 3

10 J.T.'s Moneypenny 2

1 Grand Princess 1,5

2 Way To Go 1,5

9 Amarone Classic 1

4 Emotion U.M. 0,5

13 Sweet Lins 0,5

15 Force de Flandre 0

T75-5

2 The Baron 20

9 Only Be Kind To Me 16

11 Elegant C N 16

10 Squanto 15

7 Borups Umami 10

4 Firebird Scoop 9

1 Profinitif 5

12 Stenson 4

6 Frick 3

5 Sjaman 2

3 Present Tile 0

8 A Perfect Dutchess 0

T75-6

2 Chapuy 37

4 Bill's Man 21

1 Upper Face 11

5 Remarkable Feet 11

8 Floris Baldwin 8

6 Beartime 6

7 Gigant Invalley 4

3 Custom Cheval 1

10 Always On Time 1

9 Ramona's Fighter 0

T75-7

1 Strong Heartbeat 23

2 Bismarck Comery 19

4 Hulken Sisu 13

9 Reven Dejavu 11

7 Legend Act 10

12 Anchor Man 8

5 Mikkel H.R. 5

10 Jackson Avery 4

3 Porthos Race 3,5

6 So Superb 1,5

8 Okashi Cheri 1

11 Super Winner 1