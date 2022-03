Kentucky River matkalla kovempiin tehtäviin.

Maanantain Toto64-rivi ratkotaan Halmstadissa. Vihjesysteemien luottohevonen Kentucky River (T64-5) palaa talvitauolta, mutta oriin luokka on hirmuinen iltaravitasolle ja siltä täytyy odottaa sopivassa porukassa heti voittoa.

Kiinnostavia yllätysmerkkejä ovat ainakin Zaira del Ronco ja First One In (T64-1), Join In ja American Cash (T64-2) sekä Japiro Queen (T64-6).

Peliaika sulkeutuu kello 20.30.