Vähän pelattu ideavarma elävöittää lauantain systeemit.

Amalencius B.B. (75-5) on Åbyn jättipottikierroksen suurin suosikki ja korkeasta peliosuudesta huolimatta vihjesysteemit rakennetaan sen päälle.

Toinen luottohevonen onkin sitten mallia 'elävämpi', sillä Gabi Goes To Parisin (75-4) peliosuus tasaisessa oppilaslähdössä on jäänyt minimaaliseksi.

Muita pottihakuja ovat Chablis Ribb (75-1), Jeopardy ja Nina Ginto (75-6) sekä Innovation Love ja Randemar R.D. (75-7).