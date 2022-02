Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bjerke 16.2.2022

Keskiviikon luottohevoset löytyvät Solvallasta.

Selväpiirteisen kierroksen suurimmat suosikit starttaavat Bjerkessä, mutta vihjesysteemien läpivarmoiksi valitaan kolme Solvallassa kilpailevaa hevosta.

Chantal Jet (86-2) ja Coquaholy (86-6) kohtaavat sopivan vastuksen, Hazyshadeofwinter (86-8) voi puolestaan saada kovimpaan kilpakumppaniin nähden ratkaisevan edun heti kiihdytyksessä.

Goethe Am ja Electrique A. (86-1) sekä Frier Birk ja Bråtnesfaks (86-3) ovat vähemmän pelattuja nostoja.

Bjerken kohteiden osalta huomioitavaa on, että Norjassa kengittä ajaminen on sallittu ympäri vuoden. Illan olosuhteet Oslossa mahdollistavatkin sen, sillä lämpötila on selvästi plussan puolella.