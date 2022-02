Ravivihje: Toto64 Bollnäs 11.2.2022 – 118 610 euroa ekstraa

Per Vikingin menestyskulku saa jatkoa Bollnäsissä?

Viikon viimeinen Toto64-kierros ravataan Bollnäsissä. Pääpeliä ryydittää lähes 120 000 euron bonusraha, joka jäi jakamatta torstain kierroksella.

Täysosumaa lähdetään jahtaamaan Xanthis Coktail (T64-1) ja tupsujalka Per Viking (T64-3) varmoina. Jälkimmäisen rattailla nähdään Jorma Kontio, jolla on ajettavanaan kaikkiaan kolme suosikkia.

Alipelattuja nostoja kierrokselle ovat pienemmän systeemin apuvarma Bellatrix Club (T64-4), Önas Py (T64-5) ja Just More Fun & My Andovra (T64-6).

Peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.