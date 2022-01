Suursuosikit jyräävät Mantorpissa.

Ruotsissa viikon Toto64-karavaani käynnistyy Mantorpin raviradalta. Kierroksen suurimpien suosikkien Innersniffenin (T64-2) ja Lancasterin (T64-3) tappioihin on matalatasoisissa lähdöissä vaikea uskoa.

Mahdollisia potintekijöitä ovat ainakin You Could Be Mine (T64-1), Fiona Pavlova (T64-4), Keylor Navas (T64-5) ja Mainio (T64-6).

Peliaika sulkeutuu kello 20.30.