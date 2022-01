Wolfgang Nimczykillä monta ässää Halmstadin Grand Slam 75-pelissä.

Pyhäpäivän pääpelissä on tarjolla reilu 300 000 euroa ekstrarahaa. Vihjesysteemien varmoina starttaavat päivän avainvalmentajan Wolfgang Nimczykin tallin Sangria Pellini (T75-6) sekä Van Gils (T75-7).

Alipelattuja potintekijöitä ovat ainakin Filip Winner ja First One In (T75-2), I Hope You Dance (T75-3) sekä Domingoa ja Maroma Wibb (T75-4).

Peliaika sulkeutuu neljännen lähdön starttiin kello 16.