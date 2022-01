Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 19.1.2022

Bergsåkerin kohteissa on ideaa.

Toto86-kierros on varsin haastava, joten hyville ideoillekin on tilausta. Sellaisia löytyy erityisesti Bergsåkerista, jossa alustavasti liian vähän pelatut Fire Of Noa (86-5) ja Get Ready On Tour (86-7) jäävät systeemien ideavarmoiksi.

Myös kolmas läpivarma Just More Fun (86-1) operoi samalla radalla, mutta sen suosikkiasema on jo melko tukeva.

Solvallassa starttaava L.L.Labero (86-2) on ehkä kierroksen todennäköisin voittaja, mutta paremman puutteessa sen peliprosentit ovat nousseet huimiin lukemiin ja isommassa systeemissä se varmistetaan.

Ensin mainittujen ohella illan nostoihin lukeutuu myös Episode Nine (86-6).