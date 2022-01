Sweetman hallitsee mielipaikaltaan lauantaina?

Mantorpin kierroksen vahvin tukipilari on hopeadivisioonassa (75-7) keulaan pyrkivä Sweetman. Toinen luottohevonen on Klass I:n (75-5) tasaisesti pelatusta nelikosta Global Virgin, joka osoitti vahvaa virettä viime startissaan.

Pienempään systeemiin jää yksin myös Chestnut Bojje (75-1), mutta sen yllä on hieman enemmän kysymyksiä.

Silver Bullit (75-1), Oskar Run (75-2) ja Dame Lane (75-6) ovat nostoja vähemmälle huomiolle jääneiden osastolta.