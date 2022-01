Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 5.1.2022

Vuoden ensimmäisen Xpress-kierroksen tukipilarit löytyvät Jägersrosta.

Piemonte (86-3) ja Eight Hour (86-5) ovat voitonsyrjässä kiinni kotiradallaan Jägersrossa, vaikka lähtöpaikka hieman pulmia saattaakin aiheuttaa alussa. Pienemmässä systeemissä luotetaan myös Solvallassa starttaavaan Rugeriin (86-4), jonka loppuvuosi oli vakuuttava.

Go For Manny (86-4), Balotelli Crown (86-6), Ready Häggenäs ja Digital Indy (86-7) sekä Hefner Am (86-8) ovat vähemmälle pelille jääneitä nostohevosia.

losuhteetkin saattavat näytellä taas jonkinlaista roolia, sillä Solvallaan saadaan ennusteen mukaan iltapäivällä hieman lunta ja illalla ollaan pakkasen puolella. Jägersrossa taas päivän sateet tulevat lämpöasteiden johdosta vetenä.