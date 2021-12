Ravivihje: Toto75 Bjerke 30.12.2021

Dream Builder ja Stoletheshow ovat Bjerken Toto75-kierroksen varmimmat tukipilarit.

Winter Burstin viimeinen etappi ennen perjantain suurta ja mahtavaa jättipottikierrosta juostaan Norjan pääradalla Bjerkessä.

Vihjesysteemeissä luotetaan varmoiksi hieman tylsästikin rivin pankit Dream Builder (T75-1) & Stoletheshow (T75-6). Molemmat tulevat Frode Hamrelta, jolla on Toto75-kohteissa kaikkiaan nejä suosikkia.

Jos enemmän elävyyttä haluaa hakea niin Lykkje Tuva (T75-2), The Baron (T75-3), Grisle Tore G.L. (T75-4) ja Mia Vince (T75-5) voisivat olla kelvollisia ehdokkaita ideavarmaksi.

Toto75-kierroksen peliaika päättyy lähdön kolme starttiin eli noin klo 20.30.

T75-1:

Dream Builder* (NO) 62

Z. Boko* (NO) 12

Brage Hindø* (DK) 11

Oracle Tile* 11

Revenue Lavec* (NO) 2

Allaway G.T.* (NO) 1

S.K.'s Mystic Titan* (NO) 1

T75-2:

Årdals Blesa* (NO) 27

Lykkje Tuva* (NO) 22

Løkki Flaksa* (NO) 16

Fux Deluxe* (NO) 11

Nordby Flamme* (NO) 7

Misi Ø.K.* (NO) 6

Dag Pernille* (NO) 3

Kos Frigga* (NO) 3

Solør Alma* (NO) 2

Hellin Victoria* (NO) 1

Nelson Sandra* (NO) 1

Tangen Siri* (NO) 1

T75-3:

The Baron* 35

Oz* (NO) 20

Legend Act* (NO) 20

Starstrucked* (NO) 9

Restless By The Sea* (NO) 5

Almond Paste* 4

Noble Tile* (NO) 4

Expresso Doc* 1

Amazing Adel* (NO) 1

Always A Star* (NO) 1

T75-4:

Grisle Tore G.L.* (NO) 27

Stumne Fyr* (NO) 25

Stensvik Martin* (NO) 13

Frøyu Pelle* (NO) 11

Valle Hugo* (NO) 7

Sundby Søss* (NO) 6

Emil Mollyn* (NO) 5

Voje Piril* (NO) 4

Frier Birk* (NO) 1

Stumne Scott* (NO) 1

T75-5:

Mia Vince* (NO) 22

Electrique A.* (NO) 21

Karlotta* (NO) 16

Grand Princess* (NO) 13

Best Regards* (SE) 10

Jeanie B.R.* (NO) 5

Jatzy Jazz* (SE) 4

R.K.Queen* (SE) 4

Pearl Street* (NO) 3

Sassy May* (NO) 1

Demerara* (NO) 1

T75-6:

Stoletheshow* (NO) 75

Lionel* (NO) 7

Madelen L.T.C.* (NO) 6

Always On Time* (NO) 4

Gretzky B.R.* (NO) 3

Kick Off Classic* (NO) 2

Custom Cheval* (NO) 2

Rafolo* (DK) 1

T75-7:

Broadway Don* (US) 30

Dragonfly* (NO) 20

Ståle* (NO) 13

Strong Vacation* (NO) 12

Falcon* (NO) 8

Maybe Maven* (NO) 8

Montego Bay* (NO) 4

Sugar Fine Lady* (NO) 2

Mahalo* (NO) 2

The Normal One* (NO) 1