Ravivihje: Toto75 Örebro 29.12.2021

Bo C. onnistuu kotiradallaan?

Winter Burst palaa keskiviikkoillaksi Ruotsin puolelle Örebrohon, jossa merkittävimpänä lähtönä ajetaan E3-revanssi.

Kierros polkaistaan käyntiin heti ideavarmalla, sillä kyvykäs Bo C. on jäänyt avauskohteessa alustavasti aivan liian pienelle pelille. Illan suosikkivarma on tammatasoituksessa (75-6) koko matkan hallintaan pyrkivä Donna Summer.

Ideamerkkejä tänään ovat Abbe Av Sveden ja M.T.Penelope (75-2), Solkattens Ferrari (75-4), My Cherry Blossom (75-5) sekä Eagle In The Sky ja Biscaia (75-7).

Peliaika päättyy tänään klo 20.30.