Ravivihje: Toto75 Skive 28.12.2021

Flemming Jensen on avainroolissa Skiven Toto75-kierroksella.

Winter Burst-karavaani kulkeutuu tänään Tanskaan, sillä Skiven ravirata isännöi illan Toto75-kierrosta. Tanskan normaaliin tasoon nähden palkinnot ovat tänään huippuluokkaa, joten myös juuttimaan parhaat voimat ovat liikkeellä.

950 metrin mittaisen Skiven radan erikoisuus on open stretch eli loppusuoran ohituskaista.

Isona yllätyksenä ei tule, että Flemming Jensen on isossa roolissa, kun Tanskassa ajetaan isot ravit. Ainakin alustavan prosenttijakauman mukaan hänen tallistaan tulee peräti viisi suosikkia ja neljä kakkos- tai kolmossuosikkia. Eikä Jensenin treenattavia juokse 75-kohteissa kuin yksitoista!

Myös IS-vihjesysteemit osuvat tai kaatuvat Jensenin mukana. Isomman systeemin varmat Tycoon Conway Hall (T75-6) ja B.G. Pastor Jonte (T75-6) ovat Jensenin treenattavia, samoin pienemmän systeemin apuvarmat Eros Zola (T75-1) ja Andre Ward (T75-5).

Toto75-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.

Todennäköisyysarviot:

T75-1:

Eros Zola* (DK) 52

Enjoy The Game* (DK) 10

Baxo Epice* (DK) 10

Express A P* (DK) 8

Aros Line* (DK) 7

Henbianca Boko* (NL) 6

Unstoppable* (DE) 4

Raket Brodde* 2

Twigs Briard* 1

T75-2:

Tour Eiffel* (SE) 17

Gazelle di Damgård* (DK) 15

Come On Party* (DK) 14

Ea* (DK) 14

Farinelli Hastrup* (DK) 9

F The Big New* (DK) 9

Ginai* (DK) 6

Royal Blue* (SE) 5

Deceni Langborg* (DK) 3

Eyecandy* (DK) 3

Haha Ha* 3

Fix You* (DK) 2

T75-3:

J C Royalty Boko* 23

Rossi Garline* (SE) 19

Ecu Egedal* (DK) 16

Emmett Downs* (DK) 14

Son Of Sizzling* (NO) 8

Dempsey Cloc* (DK) 6

Panzarotti* 3

Bette Nock* (DK) 3

Cerveza* (DK) 2

Fonseca* 2

No Soup For You* (NO) 2

Daniella Gardenia* (DK) 2

T75-4:

Futteflagfis* (DK) 37

Honesty S* (SE) 23

Forever Ice* (DK) 10

Frisk* (DK) 7

Funny Money* (DK) 5

Ellie Said That* (DK) 4

Enson* (DK) 4

Ferrari Gardenia* (DK) 2

Famous Dream* (DK) 2

Easy Magic* (DK) 2

Flintstone* (DK) 2

Formidable Vincent* (DK) 2

T75-5:

Andre Ward* (DK) 38

Chablis* (DK) 21

Freiherr Faust* (DK) 12

Fritjof S H* (DK) 11

Florida Flamingo* (DK) 5

Palais Bourbon* 3

Cato* (DK) 2

D A D Flamingo* (DK) 2

Bell Man* (DK) 2

Diamant Østervang* (DK) 2

Diva De Meaux* (DK) 1

Alfas Ippon* 1

T75-6:

Tycoon Conway Hall* 61

Bandit Brick* 12

Zaffiro Jet* (IT) 9

Carna Sensei* (DK) 6

Wonderboy* (DK) 4

Red Bar* (NO) 3

E Type Cash* (DK) 2

Commit Boom Bay* (DK) 2

Very Impressive S* (DE) 1

T75-7:

B.G.Pastor Jonte* (SE) 42

C You Again* (DK) 20

Enjoy Banker* (SE) 12

Charming Kiss* (DK) 6

Caviar* (DK) 5

Encore Cloc* (DK) 5

Can Tab* (NO) 4

Ice Dragon* (DE) 2

Rothschild* (SE) 1

Eddie Cook* (DK) 1

Exit To Heaven* (DK) 1

Verozzo* 1