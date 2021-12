Ravivihje: Toto75 Momarken 27.12.2021

Frode Hamren talli juhlii Momarkenissa?

Ruotsin Winter Burst 75-kiertue suuntaa maanantaina Norjan puolelle Momarkenin raviradalle.

Vihjesysteemien varmat Riva O. (T75-1) ja Hulken Sisu (T75-7) tulevat Norjan ykköstreenarin Frode Hamren valmennustallista.

Alipelattuja merkkejä illan riviin ovat ainakin Mikkel H.R. (T75-3), Jeriko B.R. (T75-4) ja Gone With the Wine (T75-6).

Peliaika sulkeutuu kello 20.30.

Todennäköisyysarviot

T75-1

2 Riva O.* (NO) 50 %

10 Lucky Queen Soa* (NO) 22 %

5 Secret Snap* (NO) 10 %

8 Mira Prawo* (NO) 8 %

1 H.M. Lovely Comers* (NO) 3 %

11 Ilenna Bonanza* (NO) 3 %

3 Denali* (NO) 1 %

4 Nora Noark* (NO) 1 %

6 Two To Tango* (NO) 1 %

9 Miss Åslanda* (SE) 1 %

T75-2

4 Arverud Oda* (NO) 20 %

3 Egge Jerven* (NO) 16 %

11 Hauk Viktor* (NO) 15 %

7 Mjølner Balder* (NO) 11 %

15 Faks Odin* (NO) 11 %

8 Lome Pilen* (NO) 8 %

2 Tangen Åsar* (NO) 3 %

5 Stjernelill* (NO) 3 %

10 Tverdals Odin* (NO) 3 %

14 Milan* (NO) 3 %

9 Lykkje Proffen* (NO) 2 %

13 Lesja Prima* (NO) 2 %

1 Missingmyr Viktoria* (NO) 1 %

6 Bjørnli Balto* (NO) 1 %

12 Il Salvador* (NO) 1 %

T75-3

2 Le Rapide* (NO) 22 %

1 Mikkel H.R.* (NO) 20 %

4 Strong Case* (NO) 18 %

7 Bad Nite Call Saul* (US) 11 %

8 Global Undefeded* 11 %

11 Orlando G.M.* (NO) 6 %

5 Okashi Cheri* (SE) 5 %

6 Eddie Arctous* (NO) 3 %

9 Amarone Classic* (NO) 2 %

3 Fighting Joe* (SE) 1 %

10 Banker Go's* (NO) 1 %

T75-4

3 Avonaco* (NO) 30 %

2 Jeriko B.R.* (NO) 16 %

6 Forever Dream* (NO) 13 %

5 Eurubya* (NO) 10 %

8 Heart Of Love* (NO) 10 %

12 Lucky Strongbow* (NO) 8 %

9 Max Orlando* (SE) 6 %

4 C.C. Eastside* (NO) 3 %

1 Jane B.R.* (NO) 2 %

10 Rock Bottom* (NO) 1 %

11 Pastor Royal* (NO) 1 %

T75-5

1 Todin* (NO) 52 %

11 Troll Solen* (NO) 23 %

2 Tangen Trygg* (NO) 7 %

10 Brenne Banker* (NO) 5 %

4 Reime Kongen* (NO) 3 %

5 Alsaker Pumbaa* (NO) 3 %

8 Ramstad Balder* (NO) 3 %

7 Jærvinn S.K.* (NO) 2 %

9 Torben* (NO) 1 %

3 Stumne Scott* (NO) 0,5 %

6 Nordby Fröy* (NO) 0,5 %

T75-6

2 Greed* (NO) 28 %

6 Six O'Clock News* (US) 27 %

7 Gone With The Wine* (NO) 11 %

1 Quickstep O.* (NO) 10 %

9 Jaipur B.R.* (NO) 10 %

8 Sjaman* (SE) 5 %

4 Tilly Classic* (NO) 4 %

10 L.V. What A Hunk* (NO) 3 %

3 Gentle Voice* (NO) 1 %

5 Hot Stone* (NO) 1 %

T75-7

12 Hulken Sisu* (SE) 40 %

9 Super Winner* (NO) 18 %

8 Gangnam Style K.* (SE) 10 %

6 Boots Hanson* (NO) 7 %

13 Missing Tooma* (SE) 5 %

15 Pantani* (NO) 4 %

11 Rittmester Hill* (NO) 4 %

1 Andy Nibs* (NO) 3 %

14 Magic Talisman* (NO) 3 %

5 Mangas Coloradas* (NO) 2 %

2 Quickstep d'Estino* (NO) 1 %

3 M.W. Easy To Love* (NO) 1 %

4 Global Association* 1 %

10 Brake Cooling* 1 %