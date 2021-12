Four Guys Dreamin on aika onnistua taas 75-tasollakin.

Voitot ovat kiertäneet lahjakasta Four Guys Dreamia (75-1) lauantailähdöissä tällä kaudella, mutta Rommessa ainakin ennakkoasetelmat ovat vahvasti ruunan puolella. Toinen varma on päätöskohteen Chapuy, jolla on niin ikään tilaisuus keulavoittoon.

Hula Hula Sisu ja La Merida (75-3), Staro Nessie (75-4) sekä Ready Trophy ja Devs Definitif (75-6) ovat vähemmän pelattuja hakuhevosia vihjesysteemeihin.