Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bjerke 24.11.2021 – 719 436 euroa ekstraa

Imhatra Am ja Beat Generation ottavat revanssin Solvallassa?

Keskiviikon jättipottikierroksen vihjesysteemit viritellään kahden selvän suosikin ja yhden kakkossuosikin varaan.

Imhatra Am (86-2) on otolliselta paikalta lähellä voittoa Solvallan Oaks-revanssissa, vastaavassa Kriterium-lähdössä (86-6) puolestaan Beat Generation saattaa hyvinkin olla etevin.

Bjerken kohteissa tasoerot ovat selkeät. Viimeksi hurmannut Only Be Kind To Me (86-5) jää varmaksi.

Alipelattuja nostoja illaksi ovat Glamour Tilly T.E. (86-1), S.J.'s Tribute (86-3) ja Nikki Minaj (86-8).