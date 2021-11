Ravivihje: Toto64 Åby 18.11.2021 – 116 787 euroa ekstraa

Ribot kukistaa rivin pankin?

Åbyn Toto64-pelissä on tarjolla päävoittoluokan kesken jaettavaa lisärahaa noin 117 000 euroa.

Raveissa nähdään hieman harvinaisempi vieras Åbyn normaaleihin iltaraveihin, sillä Mika Forss saapuu ajamaan. Hänellä on Toto64-kohteissa ajettavanaan kolme ajokieltoa kärsivän Robert Berghin valmennettavaa.

Niistä todennäköisin voittaja on Reddington (T64-1), joka jää myös pienempään systeemin varmaksi.

Berghin tallista tulee myös kierroksen helmeltä tuntuva Ribot (T64-6), joka huippumaistuvana tapauksena toimii vihjesysteemien ideavarmana. Vastassaan sillä on rivin pankki Behind Bars. Ribotin ohella varmaksi jää myös Jogga In (T64-3).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tyyliin lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.