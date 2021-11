Swagger ei anna armoa kevyessä tehtävässä.

Viikon ensimmäinen Toto64-rivi ratkotaan Bodenissa. Vihjesysteemien luottohevonen Swagger (T64-3) on kapasiteetiltaan kivikova 75-tason hevonen, joten sen tappioon on iltaravilähdössä vaikea uskoa.

Alustavasti turhan vähälle huomiolle jääneitä merkkejä ovat ainakin You C. (T64-1), Thank the Maker (T64-5) ja Arizona Dream (T64-6).

Peliaika sulkeutuu kello 20.30.