Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 10.11.2021 – 1 925 229 euroa ekstraa

Where Is My Mind aloittaa voitolla Ruotsissa?

Viime viikon ylivaikean rivin takia jaossa on tänään muhkea potti ylimääräistä, eikä kierros vaikuta nytkään liian helpolta.

Suosikkivarmaksi jää päätöskohteen The Eagle. Muut tukipilarit, Where Is My Mind (86-2) ja Deborah S.H. (86-5) eivät ainakaan vielä aamupäivän pelijakaumassa ole eniten pelattuja, jos toki kummankin kannatus on nousussa.

Quiz Roc ja Maroma Wibb (86-3), Newlight Coger (86-4), Bring Me Money ja Merci Bråten (86-6) sekä Staro On The Rocks (86-7) ovat turhan pienelle huomiolle jääneitä nostoja systeemeihin.