Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 6.11.2021

Keulavarmat ratkaisevat lauantaina?

Eskilstunan vihjesysteemit rakennellaan kahden melko todennäköisen keulahevosen varaan.

Loisto-otteita esittänyt That's So Clever (75-2) on Klass II:ssa liki koko matkan johtoa. Divisioonaa ylempänä Santos de Castellalla (75-5) on saumat ohittaa ykkössuosikki kiihdytyksessä ja pitää etu perille asti.

Pienemmässä systeemissä yksinäiseksi merkiksi jää myös Hevin Boko (75-1). Kahdessa viimeisessä kohteessa on kannanoton paikka.

Racing Brodda (75-1), Minnucci Zon (75-4), Majestic Man (75-6) ja Condior (75-7) ovat alipelattuja nostoja.