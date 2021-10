Yuvaraj on kova luu sopivaan iltaravilähtöön.

Viikon ensimmäinen Toto64-kierros ravataan Halmstadissa ja illan pääpelin potissa on tuhdisti perjantaina jakamatta jäänyttä ekstrarahaa.

Vihjesysteemien luottohevonen Yuvaraj (T64-6) on marinoitunut kauden mittaan hurjissa ikäluokkatehtävissä ja tehtävä on tällä kertaa huomattavasti sopivampi. Alustavasti kiinnostavia potintekijöitä ovat ainakin Our Pleasure (T64-1), Caitriona ja Olga Tooma (T64-3) sekä Matteo ja Ready Trophy (T64-5).

Peliaika sulkeutuu neljännen lähdön starttiin kello 20.30.