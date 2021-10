Suomalaislupaus aloittaa Ruotsissa voitokkaasti?

Tämän viikon Xpress Toto64-kierrosta isännöivät Bollnäs ja Kalmar.

IS-vihjesysteemien varmoina toimivat Perpetuate (T64-2) ja Pekka Korven valmennustallin lahjakas 3-vuotias Strong Caviar (T64-6), joka juoksee tänään ensimmäistä kertaa Ruotsin puolella kilpaa.

Strong Caviarin lisäksi maistuvia merkkejä kierrokselle ovat mm. Piccadilly (T64-3), Island Smart (T64-4), Hello It's Me (T64-5).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy Kalmarin lähdön kuusi starttin eli noin klo 21.30.