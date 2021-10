Kontur lähellä hattutemppua.

Viikon ensimmäinen Toto64-kierros ravataan Rättvikissä. Vihjesysteemit rakennetaan kahden varman, Konturin (T64-1) ja Rio Alta Winen (T64-3), varaan.

Kiinnostavia yllätysideoita illan riviin ovat ainakin Bravo Unita ja L.A.Avanza (T64-2) sekä Self Taught Beauty ja Just More Fun (T64-4).

Peliaika sulkeutuu kello 20.30.