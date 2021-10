Ravivihje: Toto64 Xpress 1.10.2021

Mojito Day toimii Express Toto64-kierroksen luottohevosena.

Toto64-rivit ovat palauttaneet tällä viikolla isoja potteja. Niitä ovat harjanneet etenkin taitavat suomalaispelurit. Tiistain kierroksen ainoa kuusi oikein-tulos löytyi Suomessa pelatusta lapusta. Myös torstaina eniten riihikuivaa palauttanut systeemi oli pelattu Suomessa.

Historian kolmatta Express Toto64-kierrosta isännöivät Kalmar ja Rättvik. Vihjesysteemien varmat löytyvät Kalmarista. Mojito Day (T64-1) on isomman systeemin ainoa varma. Pienemmässä systeemissä apuvarmoina toimivat myös Professor (T64-3) ja Spartak Face (T64-5).

Hyviä potinnostattajia kierrokselle ovat etenkin Recall Rivner (T64-2), Nonstop All Over (T64-6) ja It's Time (T64-5).

Express-kierroksen peliaikaa päättyy Kalmarin lähdön kuusi starttiin eli noin klo 21.30.