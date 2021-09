Ravivihje: Toto75 Solvalla 25.9.2021

3-vuotiaiden parhaat seulotaan Kriteriumissa ja Oaksissa. Admiral As jatkaa 75-pelin luottohevosena.

Megasuosikki Admiral Asin (75-1) ohella Örjan Kihlströmillä on huippusauma kaartaa voittajaesittelyyn myös Kriteriumissa (75-6) Francesco Zetillä.

Finaalikierroksen kolmas läpivarma on Klass II:ssa (75-2) keulaan tähtäävä Santos de Castella. Pienempi vihjesysteemi rakennellaan lisäksi myös viimeksi tulisesti kirineen One Kind Of Artin (75-7) päälle.

Tammojen Oaks on Kriteriumia huomattavasti tasaisempi. Timo Nurmos tuo finaaliin neljä varteenotettavaa voittajakandidaattia, joukossa mm. suomalaisomistuksessa kilpaileva Lara Boko.

Vähemmälle huomiolle lauantain 75-kierroksella jääneistä aliarvostettuja ovat mm. Darah Bibo (75-3), Iwan Boko (75-5) ja Cash Cowboy (75-7).