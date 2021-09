Ravivihje: Toto65 Leangen 19.9.2021 – 70 229 euroa ekstraa

Arja Oda toimii Leangenin Toto65-pelin avainhevosena.

Ruotsin Grand Slam Toto75-kierros juostaan tänään poikkeuksellisesti Bro Parkin laukkaradalla, joten päivän vihjeet keskittyvät mielummin paikkaan, jossa kiitolaukkaamista ei katsota hyvällä.

Norjan Leangenin Toto65-pelissä on tänään peliehdot kunnossa, sillä lisärahaa on jaossa yli 70 000 euroa. Norjan vaihtoihin nähden suuren lisärahan selittää se, ettei yhtään 6-oikein tuloksia löytynyt viikko sitten Harstadissa.

Vihjesysteemien varmana on Arja Oda (T64-2). Maistuvia merkkejä ovat myös Arkan (T64-6), Rocket Man (T64-3) ja Garamasala (T65-5).

Trondheimin seudulla asuvat hevoset juoksevat pääosin vain Leangenissa kilpaa. Oleellisen kertoo, että Toto65-kohteiden 52 hevosesta vain kuusi on juossut viime starttinsa Leangenin ulkopuolella. Liiallisen toiston välttämiseksi vihjetekstissä mainitaan ravirata vain silloin, kun startti on jossain muualla kuin Leangenissa juostu.

Toto65-kierroksen peliaika päättyy lähdön yksi starttiin eli noin klo 19.15.

Todennäköisyysarviot:

T65-1:

Borea Del Circeo* (IT) 46

Looking Sharp* (NO) 33

Master De Pan* (NO) 9

Florentin* (NO) 7

Seaborn Santana* (NO) 3

Locamotion* (NO) 1

Efes Trotter* (NO) 1

T65-2:

Arja Oda* (NO) 43

Hynne Prinsen* (NO) 12

Årdals Odin* (NO) 10

Mini Jerven* (NO) 9

Ådnes Oberstine* (NO) 8

Bork Mia* (NO) 7

B.B. Messi* (NO) 5

Fjell Reven* (NO) 3

Hage Elna* (NO) 3

T65-3:

The Last Ticket* (NO) 43

Rocket Man* (NO) 20

Bestbyarsenal* (DK) 18

Derby d'Estino* (NO) 11

Fux Pride* (NO) 4

Down And Dirty* (NO) 3

Federal Crown* (NO) 1

T65-4:

Jan Livar* (NO) 51

Snonsøy Balder* (NO) 25

Stensvik Lars* (NO) 7

Buvoll Kos* (NO) 5

Skeie Knerten* (NO) 4

Jo Blessen* (NO) 3

Grytting Knerten* (NO) 2

Hovsten Express* (NO) 2

Liheim Stjerna* (NO) 1

T65-5:

Sliced n'diced* (NO) 25

Kvåles Nightmare* (NO) 21

Garamasala* (NO) 18

Lucky Highflyer* (NO) 10

Brioso* (NO) 9

Watch Me Defeatyou 4

Carillo I.V.* (NO) 4

Magic Messi* (NO) 2

El Hermano* (NO) 2

Goldina Grim* (FR) 2

N.Y. Symphony* (NO) 2

Dark Moni* (DK) 1

T65-6:

Arkan* (NO) 35

Alonso Sol* (NO) 19

Nordsjø Vinni* (NO) 14

Z.M.'s Jerven* (NO) 12

Trøndern* (NO) 6

Alm Faks Hannibal* (NO) 6

Sæter Fia* (NO) 4

Gjerv Prinsessa* (NO) 4