Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Xpress 17.9.2021

Kali Smart ja Best In Show As toimivat tukipilareina ensimmäisellä Express Toto64-kierroksella.

ATG:n uusi kokeilu on ajaa joulukuulle asti perjantain Toto64-ravit keskiviikolta tutulta Express-mallilla eli kaksi rataa ajaa lähdöt limittäin nopealla tahdilla. Tavoiteaikataulu on ajaa lähdöt tunnissa läpi. Muuten T64-peliin asialla ei ole vaikutusta, mutta peliaika päättyy tuntia normaalia myöhemmin eli noin klo 21.30. Ensimmäistä Xpress Toto64-kierrosta saavat kunnian isännöidä Romme ja Kalmar. IS-vihjesysteemien luottohevosena toimivat kierroksen todennäköisin voittaja Kali Smart (T64-4) sekä enemmän ideavarma-osastoa edustava Best In Show As (T64-6). Hyviä potinnostattajia kierrokselle ovat etenkin J.J. Another Vinn (T64-1), Rurik Krax (T64-3) ja Enge Sargon (T64-5). Toto64-kierroksen peliaika päättyy Rommen lähdön kuusi starttiin.