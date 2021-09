Zacapa Grimin loppukiri puree sopivassa tehtävässä.

Viikon ensimmäinen Toto64-kierros ravataan Mantorpissa. Vihjesysteemien luottohevosilta Summit In Sightilta (T64-1) ja Zacapa Grimiltä (T64-3) on pakko odottaa menestystä sopivissa lähdöissä.

Mahdollisia yllättäjiä illan riviin ovat ainakin Let It Be Steel (T64-2), She Follow Me (T64-4) ja Mr Julian (T64-5).

Peliaika päättyy neljännen lähdön starttiin kello 20.30.