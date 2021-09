Ravivihje: Toto75 Bjerke 12.9.2021

Tangen Borkin voittokulku jatkuu Derbyssä.

Bjerken sunnuntain 75-kierroksen huippuhetkinä ravataan molempien rotujen Kriteriumit ja Derbyt.

Vihjesysteemien luottohevosina starttaavat Ble du Gers (T75-4) ja Tangen Bork (T75-5). Alipelattuja merkkejä päivän riviin ovat ainakin Tangen Minto (T75-1), Nordli Alma (T75-2) ja High Flyer (T75-7).

Peliaika päättyy neljännen lähdön starttiin kello 16.

Todennäköisyysarviot

T75-1

3 Brenne Odin* (NO) 38 %

2 Tangen Minto* (NO) 28 %

5 Tangen Ove* (NO) 10 %

1 Mjölner Malvin* (NO) 8 %

4 Trö Kasper* (NO) 5 %

10 Baias* (NO) 3 %

6 Barros* (NO) 2 %

9 Holter Odin* (NO) 2 %

7 Salte Fanden* (NO) 2 %

11 Smedheim Braut* (NO) 1 %

8 Pave Sokken* (NO) 0,5 %

12 Ros Borken* (NO) 0,5 %

T75-2

7 Stas Eldi* (NO) 25 %

6 Børke Billie* (NO) 23 %

8 Nordli Alma* (NO) 15 %

4 Dale Anne* (NO) 10 %

1 Briskeby Anna* (NO) 8 %

5 Tuxi Temi* (NO) 6 %

9 Villmira* (NO) 5 %

10 Valle Gulla* (NO) 4 %

2 Komnes Anna* (NO) 2 %

11 Smedtulla* (NO) 1 %

12 Finnskog Oda* (NO) 1 %

T75-3

1 I.D. Exceptional* (NO) 46 %

2 Freedom* (NO) 15 %

3 Trixton Frecel* (NO) 12 %

4 Charleston Volo* (NO) 10 %

9 Amazing Justice* (NO) 7 %

5 I.D. Explosive* (NO) 3 %

6 Thunderball S.F.* (NO) 2 %

11 Calhoun* (NO) 2 %

8 Kobra Kahn* (NO) 1 %

12 Lucca* (NO) 1 %

7 Jetsun Dream* (NO) 0,5 %

10 Marengo* (NO) 0,5 %

T75-4

15 Ble du Gers* (FR) 45 %

6 Rittmester Hill* (NO) 17 %

14 Kick Off Classic* (NO) 12 %

13 Jet Voice* (NO) 7 %

8 Admiral Knick* (NO) 4 %

1 Comtessa Du Chagny* (MT) 3 %

2 Brienne of Tarth* 2 %

5 Briansfantasie A.H.* (NO) 2 %

7 Gangnam Style K.* (SE) 2 %

11 Eddie Arctous* (NO) 2 %

12 Rossini Diamant* (DE) 2 %

10 Royal Baby* (NO) 1 %

3 Gaius B.R.* (NO) 0,5 %

9 Soros Kronos* 0,5 %

T75-5

2 Tangen Bork* (NO) 62 %

9 Oppgårdsdrängen* (SE) 15 %

1 Langlands Hövding* (NO) 9 %

4 Grisle Tore G.L.* (NO) 5 %

8 Kavaleren* (NO) 4 %

11 Stormjerven* (NO) 2 %

7 Eld Tekno* (SE) 1 %

10 Finseth Faksen* (NO) 1 %

5 Olav* (NO) 0,5 %

6 Galant* (NO) 0,5 %

T75-6

8 Hickothepooh* (NO) 26 %

1 Bill's Man* (US) 20 %

3 Sam The Man* (NO) 10 %

2 Ferrari B.R.* (NO) 10 %

4 Lionel* (NO) 10 %

7 Strong Pepper* (NO) 8 %

11 Synergy* (US) 5 %

9 Gigant Invalley* (NO) 4 %

6 Always On Time* (NO) 4 %

10 Cash Okay* (NO) 2 %

12 Madelen L.T.C.* (NO) 1 %

T75-7

3 Cicero T.G.* (NO) 48 %

2 Falcon Eye* (NO) 15 %

4 Kræsj* (NO) 12 %

5 High Flyer* (NO) 10 %

1 Super Winner* (NO) 5 %

11 Jon Snow* (NO) 3 %

6 Garth Vader* (NO) 2 %

9 Joshua B.R.* (NO) 2 %

7 Mr. Chocolate* (NO) 1 %

10 Jonathan Bank A.B.* (NO) 1 %

8 Visconti* (NO) 0,5 %

12 La Moss* (NO) 0,5