Ravivihje: Toto64 Bollnäs 3.9.2021 – 161 033 euroa ekstraa

McEnroe toimii Bollnäsin Toto64-kierroksen avainhevosena.

Bollnäsin Toto64-pelissä on lisärahaa tarjolla yli 160 000 euroa, sillä Bodenin kierroksella ainoastaan ylin voittoluokka toteutui torstaina.

Illan kattaus näyttää siltä, että tänään ei välttämättä pelkkiä kahvirahoja jaella. Toto64-kohteet sisältävät kaksi alasarjan lämminveristen mailin ryhmää, kaksi hevosrikasta kylmäverivolttia, monten sekä naisten ajon.

Lisäksi kierroksella piti juosta kolme jättisuosikkia, mutta niistä kaksi jäi aamulla pois. IS-vihjesysteemien tukipilarina toimii se ainoa mukana oleva ”pankki” eli tennistähden mukaan nimetty McEnroe (T64-1).

Hyviä potintekijöitä riviin ovat etenkin Tekno Vera (T64-3) ja Best In Show As & Bellis Frontline (T64-6).

Toto64-kierroksen peliaika päättyy lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.