Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 29.8.2021

Festival of Speedin voittokulku jatkuu Tanskan Derbyssä.

Sunnuntain Toto75-rivi ratkotaan Kööpenhaminassa Charlottenlundin raviradalla. Ravipäivän päälähtönä juostaan Derby-finaali, jossa Festival of Speed (T75-6) on ylivoimainen suosikki. Vihjesysteemien toinen varma on kevyessä porukassa juokseva Fossa (T75-2).

Kiinnostavia yllätysmerkkejä ovat ainakin Palais Bourbon (T75-1), Soul Strong (T75-3), Alvin C G (T75-5) ja Draco (T75-7).

Peliaika päättyy kuudennen lähdön starttiin kello 16.

Todennäköisyysarviot

T75-1

4 Even Steven* (DK) 30 %

10 Andre Ward* (DK) 18 %

6 E Type Cash* (DK) 13 %

12 Rushmore Face* 10 %

5 Express A P* (DK) 8 %

7 Bandit Brick* 6 %

3 Palais Bourbon* 5 %

9 Panamera* (SE) 4 %

1 Gangnam Style K.* (SE) 2 %

8 Twilight D* (DK) 2 %

2 Billie Jean* (DK) 1 %

11 Ghazi B R* (NO) 1 %

T75-2

12 Fossa* (DK) 40 %

6 Farasi Surprise* (DK) 13 %

8 Franz Jæger* (DK) 13 %

1 Fireblade* (DK) 7 %

7 Felix Trøjborg* (DK) 7 %

9 Frederik* (DK) 6 %

3 Florican Rold* (DK) 5 %

2 Ferrari Gardenia* (DK) 3 %

4 Filibuster H* (DK) 2 %

5 First Choice* (DK) 2 %

10 First In Line E P* (DK) 1 %

11 Faust Hovmand* (DK) 1 %

T75-3

5 Cokstile* (NO) 55 %

2 Extreme* (DK) 22 %

6 Soul Strong* (US) 7 %

3 Chief Orlando* (NO) 5 %

4 Zaffiro Jet* (IT) 4 %

9 Slide So Easy* (DK) 4 %

7 Tycoon Conway Hall* (DK) 1 %

1 Thunder Peak* (DK) 1 %

8 Partizan Face* (SE) 1 %

T75-4

1 Love You Too* (NL) 30 %

4 Without a Doubt* (SE) 28 %

8 Larry Wood* (SE) 15 %

2 Borups Viking* (SE) 10 %

6 Get A Wish* (DK) 5 %

7 Gibbs* (DK) 3 %

12 Giant Design* (DK) 3 %

10 Gnags* (DK) 2 %

3 Godtfred Bork* (DK) 1 %

5 Gautut Gardenia* (DK) 1 %

9 Golden Stone* (DK) 1 %

11 Great Friction* (DK) 1 %

T75-5

8 Rossi Garline* (SE) 24 %

2 Eldon Neergård* (DK) 18 %

6 Diesel* (DK) 15 %

3 Alvin C G* (DE) 10 %

11 Jesse Schermer* (NL) 10 %

9 Dixie Dick* (SE) 7 %

4 Django Cæsar* (DK) 6 %

12 Freddy Boy* (DK) 5 %

5 Vidar* (DK) 2 %

1 Eyecandy* (DK) 1 %

7 Darth Vader S M* (DK) 1 %

10 Væsterbo Calvados* 1 %

T75-6

5 Festival of Speed* (DK) 73 %

4 Frodo Cash* (DK) 7 %

2 Forever Shadow* (DK) 6 %

3 Fantastic Design* (DK) 3 %

6 First Blood* (DK) 3 %

7 Fetlock Joint* (DK) 3 %

9 Fønix Vang* (DK) 2 %

1 Figaro Sølvtop* (DK) 1 %

8 Freeze* (DK) 0,5 %

10 Ferrari Bork* (DK) 0,5 %

11 Felix* (DK) 0,5 %

12 Flamboro Downs* (DK) 0,5 %

T75-7

5 Cadiz* (DK) 27 %

6 Encore Cloc* (DK) 25 %

1 Enjoy Banker* (SE) 10 %

2 C You Again* (DK) 8 %

10 Draco* 8 %

4 Bugsy* (SE) 6 %

3 D J O'Kay* (DK) 3 %

9 Elegant C N* (DK) 3 %

11 Falm* 3 %

12 Caviar* (DK) 3 %

7 Casino Royal* (DK) 2 %

8 Riley S.W.* (SE) 2 %