Ravivihje: Toto86 Bergsåker ja Bjerke 27.8.2021

Bergsåkerin ja Bjerken Toto86-kierroksella luotetaan 4-vuotislahjakkuuksiin.

Perjantain Toto86-kierrosta isännöivät Bergsåker ja Bjerke.

Bergsåkerin jokaisessa 86-kohteessa ykköspalkinto on 100 000 kruunua ja se takaa kovatasoiset lähdöt. Norjan ravipyhättö Bjerkessä on karsittu tällä viikolla molempien rotujen ja sukupuolien Kriteriumeihin ja Derbyihin. Tänään on vuorossa 4-vuotiaiden lämminveristen Derbykarsinnat, joista kaksi ajetaan 86-kohdelähtönä.

Niistä löytyy myös IS-vihjesysteemien varmat, Cicero T.G. (T86-1) & Flirting Diamond (T86-3). Bergsåkerin puolelta varmaksi valikoituu edellisten tavoin huippulupaava 4-vuotias Honeyfleur Mearas (T86-8).

Toto86-kierroksen peliaika päättyy Bjerken lähdön kahdeksan starttiin eli noin klo 21.30.