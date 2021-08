Ravivihje: Toto75 Jägersro 24.8.2021

Jägersrossa karsitaan Derbyihin.

Jägersrossa on tarjolla todellista herkkua koko illaksi, sillä ohjelmassa ovat Derby-karsinnat. Jokainen 12 lähdöstä on karsintaa joko Derbyyn tai Tammaderbyyn.

Kustakin pääsee kaksi parasta ensi viikon sunnuntaina ajettaviin finaaleihin. Derbyssä ykköspalkinto on kaksi miljoonaa kruunua ja tammojenkin puolella miljoona. Ne kuuluvat myös premiechansenin piiriin eli suurin osa hevosista saa palkintorahat tuplana.

Derby-karsinnoissa ykköspalkinto on 200 000 kruunua ja tammoissa 100 000 kruunua.

Muutamia suomalaisomisteisia hevosia on mukana ja yksi fyysisesti Suomessa asuvakin. Isto Kuisman treenaama ja Hannu Torvisen ajama Global Bring It On juoksee ravien päätteeksi viimeisessä Tammaderby-karsinnassa.

Ravien arvolle sopivasti illan pääpelinä toimii Toto75. Kierros näyttää selväpiirteiseltä, mutta pitää kuitenkin muistaa, että lähdöt ovat täynnä kivikovia hevosia, joilla on merkki tänään totisesti päällä ja monella on ensimmäistä kertaa kaikki viritykset käytössä.

IS-vihjesysteemin isommassa lapussa varmoina toimivat Önas Prince (T75-1) & Calgary Games (T75-6). Pienemmässä systeemissä yksinäiseksi merkiksi jäävät myös Brambling (T75-2) & San Moteur (T75-3).

Ensimmäinen lähtö starttaa aikataulun mukaan klo 19.00. Toto75-kierroksen peliaika päättyy lähdön viisi starttiin eli noin klo 20.30.