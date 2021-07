Adam Orden palaa voittokantaan sopivassa lähdössä.

Ruotsin raviviikko käynnistyy Solvallan tasokkaalla Toto64-kierroksella ja potissa on reippaasti ekstrarahaa.

Vihjesysteemien luottohevosena starttaa helppoon porukkaan löytänyt Adam Orden (T64-3). Muita kiinnostavia merkkejä ovat ainakin Axl Rose (T64-1), Genta Oh Ja (T64-5) sekä Take the Credit (T64-6).

Peliaika sulkeutuu neljännen lähdön starttiin kello 20.30.