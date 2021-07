Ravivihje: Toto86 Eskilstuna 21.7.2021 – 479 180 euroa ekstraa

Selected News laittaa ikätoverinsa järjestykseen?

Eskilstunan keskiviikkoillan päälähtönä (86-7) ajetaan tasokas nelivuotistesti. Siinä selvänä suosikkina starttaa Robert Berghin tähtitamma Fifty Cent Piece, mutta vihjesysteemit rakennellaan huomattavasti maistuvamman Selected Newsin päälle.

Jättipottikierroksen toinen läpivarma on pari viikkoa sitten liian vaativan reissun saanut Natorp Bo (86-6). Illan pelatuin, Black And Quick (86-4) on pikkusysteemin apuvarma, mutta isommassa suursuosikki varmistetaan vähän pelatulla Mojo Expressillä.

Muita kierroksen vähän pelattuja nostoja ovat Sixten Roc ja So Far Away Ås (86-2), Esther Cheri (86-3) sekä The Engine (86-8).