Ravivihje: Toto65 Momarken 18.7.2021 – 45 912 euroa ekstraa

Axe Brogård lyö alkutahdit Momarkenin sunnuntai-illan 65-peliin.

Ruotsin Grand Slam 75-rivi ratkotaan tällä viikolla laukkakilpailujen puolella, joten vihjeissä otetaan katsaus Momarkenin lisärahalla maustettuun T65-peliin.

Vihjesysteemien luottohevonen Axe Brogård (T65-1) on tulessa heti avauskohteessa. Hyviä peli-ideoita illan kierrokselle ovat ainakin Cordially (T65-3), Stand by Me Ås (T65-5) ja Galant (T65-6).

Peliaika sulkeutuu kello 19.15.

Todennäköisyysarviot

T65-1

2 Axe Brogård* (DK) 52 %

1 Key To Happen* (NO) 25 %

6 Glazier's Support* (NO) 10 %

7 U.Bergs Svante* 5 %

3 Draco Braz Minto* (NO) 3 %

4 L.J.'s Dreamcatcher* (NO) 3 %

5 Fox Dragon* (DE) 2 %

T65-2

10 Voje Viljar* (NO) 38 %

2 Mjølner Balder* (NO) 25 %

8 Teaknekten* (NO) 15 %

4 Tysvær Felix* (NO) 8 %

6 Mjølner Jærva* (NO) 4 %

9 Dag Viktor* (NO) 4 %

12 Missingmyr Viktoria* (NO) 2 %

1 Skøy Oda* (NO) 1 %

3 Isejerva* (NO) 1 %

5 Granli Blesen* (NO) 1 %

11 Super Godt* (NO) 1 %

T65-3

1 Jaipur B.R.* (NO) 55 %

9 Cordially* (SE) 18 %

2 Difficult Ways* (NO) 11 %

3 Al Gothi De Chene* (NO) 6 %

5 Dream Briljant* (NO) 4 %

4 G.G. Barbaresco* (NO) 2 %

6 Cool Counter M.E.* (NO) 1 %

7 A Safe Glory* (NO) 1 %

8 The Best Knight* (NO) 1 %

10 Faraon* (FR) 1 %

T65-4

11 Goldstrike B.G.* (NO) 42 %

2 Coktail Gun M.E.* (NO) 24 %

7 Brienne of Tarth* 10 %

4 Color Blind* (DK) 7 %

1 Imani* (SE) 5 %

9 Makalo* (DE) 5 %

3 Balotelli* (NO) 2 %

10 Pastor Lucas* (NO) 2 %

5 Orlando Fortis* (NO) 1 %

6 Carl Lewis S.E.* 1 %

8 Figaro B.R.* (NO) 1 %

T65-5

2 N.Y. Embrasse Moi* (NO) 30 %

8 Best Regards* (SE) 25 %

7 Dancing Queen* (NO) 20 %

6 Stand by Me Ås* 8 %

3 Vicky Waiting* (NO) 6 %

4 Pearl Street* (NO) 3 %

9 Golden Evasion* (FR) 3 %

5 Dani's Princess* (NO) 3 %

1 Angelina Hall* (NO) 2 %

T65-6

7 Lesja Tara* (NO) 28 %

4 Faxen Af Sola* (NO) 20 %

10 Magnat* (NO) 14 %

9 Kolbu John* (NO) 10 %

11 Galant* (NO) 10 %

1 Sitje Victor* (NO) 5 %

12 Arverud'n* (NO) 4 %

8 Tenning* (NO) 3 %

3 Hauan Balder* (NO) 2 %

2 Nesfaksen* (NO) 2 %

5 Eld Best* (NO) 1 %

6 Bergers Granitt* (NO) 1 %